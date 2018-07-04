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Бриедис получил соперника на день финала Суперсерии: это «Цыганский бомбардировщик»
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Бриедис получил соперника на день финала Суперсерии: это «Цыганский бомбардировщик» 

Vringe.com 22 часа назад
Фото: Vringe.com
Экс-чемпион мира по версии WBC в тяжёлом весе (до 90,7 кг) Майрис Бриедис (23-1, 18 КО), чьё единственное поражение получено в прошлом бою — полуфинале Суперсерии с Александром Усиком, вернётся в поединке против некоего Брандона Делурье (11-1-1, 1 КО).
25-летний французский джорнимен ничем особенным на ринге не отметился, особенно силой удара, однако выделяется среди других сюрреалистичным прозвищем — «Цыганский бомбардировщик». Он уже заявил, что «едет в Россию победить Бриедиса»
Поединок Бриедис–Делурье состоится 21 июля в андеркарде финального боя Суперсерии в Москве (РФ). Латвиец выступит в российской столице как запасной игрок на случай, если кто-то — Усик или Мурат Гассиев — не сможет выйти на бой.
Смотрите также: События вокруг боя Усик–Бриедис и трогательный эпизод с чемпионом — видео
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