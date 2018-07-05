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Деревянченко−Джейкобс: назначена новая дата промоутерских торгов
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Деревянченко−Джейкобс: назначена новая дата промоутерских торгов 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Ранее назначенные на 5 июля промоутерские торги между командами претендентов на вакантный чемпионский титул по версии IBF в среднем весе, украинца Сергея Деревянченко (12-0, 10 КО) и американца Дэниела Джейкобса (34-2, 29 КО), перенесены на 10 июля, сообщает ESPN.
Источник напоминает, что в основном перенос промоутерских торгов значит, что стороны близки к соглашению. Если до указанной даты промоутеры боксёров не договорятся, то первоочерёдное право организации поединка будет разыграно на промоутерских торгах, которые состоятся в штаб-квартире организации в Спрингфилде (штат Нью-Джерси, США).
Напомним, в случае торгов, гонорары бойцов будут поделены поровну.
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