Деревянченко−Джейкобс: назначена новая дата промоутерских торгов

Ранее назначенные на 5 июля промоутерские торги между командами претендентов на вакантный чемпионский титул по версии IBF в среднем весе, украинца Сергея Деревянченко (12-0, 10 КО) и американца Дэниела Джейкобса (34-2, 29 КО), перенесены на 10 июля, сообщает ESPN.

Источник напоминает, что в основном перенос промоутерских торгов значит, что стороны близки к соглашению. Если до указанной даты промоутеры боксёров не договорятся, то первоочерёдное право организации поединка будет разыграно на промоутерских торгах, которые состоятся в штаб-квартире организации в Спрингфилде (штат Нью-Джерси, США).

Напомним, в случае торгов, гонорары бойцов будут поделены поровну.

Читайте также: Состоится ли бой между Деревянченко и Джейкобсом? Отвечает промоутер американца

Чтобы не пропустить самые интересные новости из мира бокса и ММА, подписывайтесь на наши группы в Twitter, Facebook и ВКонтакте.