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В команде Альвареса грубо ответили тренеру Геннадия Головкина
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В команде Альвареса грубо ответили тренеру Геннадия Головкина 

Vringe.com 44 минуты назад
Фото: Vringe.com
Хосе «Чепо» Рейносо, менеджер и тренер мексиканца Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО), предлагает игнорировать назойливые комментарии Абеля Санчеса, тренера чемпиона в среднем весе Геннадия Головкина (38-0-1, 34 КО) из Казахстана.
В преддверии запланированного на 15 сентября реванша между Головкиным и Альваресом, отец и сын Рейносо посмеялись в интервью ESPN Deportes над Санчесом.
«Санчес… Ну, он всё время говорит, говорит и говорит. А что поделать? Любит он это дело. Да и мы не против. Пускай себе человек говорит. В моём городе есть такая поговорка: «Ослы постоянно говорят, ведь хотят, чтобы их замечали другие. Они боятся, что как только умолкнут, их никто не заметит». Вот и Абель говорит для того, чтобы постоянно быть на виду», — говорит Хосе Рейносо.
«В жизни так бывает, провокаторы хотят задеть тебя, — продолжает Рейносо-отец. — Но, как и в истории с ослами, лучше на них не обращать внимание. Абель много говорит, но ведь не ему выходить в ринг и драться. Драться предстоит его бойцу. А в ринге, скажу я вам, не до разговоров. В ринге всё зависит от твоей формы, концентрации, стратегии на бой и менталитета».
Поддакивает и Эдди Рейносо, тренер Альвареса: «Бокс — серьёзный и грозный вид спорта. Он с младенчества учит проявлять уважение к сопернику. Их команда наговорила много гадостей, они вели себя агрессивно, но мы продолжаем работать, как и раньше. Спокойно и уверенно движемся вперёд. Они хотят говорить? Пускай говорят. Абель делает свою работу, мы делаем свою работу».
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Напомним, в сентябре прошлого года Головкин и Альварес уже встречались в ринге. Бой состоялся на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и завершился вничью. Второй поединок состоится здесь же.
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