Чемпионский бой Рамирес−О’Коннор отменён — претендент госпитализирован

В преддверии официальной процедуры взвешивания стало известно, что дебютная защита титула WBC в весе до 63,5 кг американо-мексиканцем Хосе Карлосом Рамиресом (22-0, 16 КО) против американо-ирландского претендента Дэнни О'Коннора (30-3, 11 КО) не состоится. О'Коннор был госпитализирован от серьёзного обезвоживания — никак не удавалось согнать лишних 0,9 кг, сообщает ESPN.

По данным источника, у О'Коннора — почечная недостаточность. Боксёр был госпитализирован прямиком из гостиничного номера.

Рассказывает его промоутер Джо Дегуардиа: «Он отчаянно пытался согнать лишних 0,9 кг. Сидел в сауне, но вес не уходил. Пришлось даже отменить интервью, ведь на сгонку не хватало времени. Я сперва не понял, что происходит. Думал, всё под контролем. Но когда зашёл к нему и увидел, как он выглядит, то сказал: „Хватит. Нельзя драться в таком состоянии. Тебе надо в госпиталь на диагностику“. А он даже не отвечал. Он был полностью бессвязным. Настолько всё было плохо».

Комментирует чемпион Рамирес: «У меня шок. Впервые в такой ситуации. У меня было всё пучком с весом, хотел показать всем, в какой отличной форме подошёл к бою. А теперь 10 недель коту под хвост. Не знаю даже, что сказать. Надеюсь болельщики придут и поддержат остальных ребят».

Промоутер Боб Арум (Top Rank) не унывает: «Позор. Такое не должно происходить. Попытаемся подыскать Рамиресу нового оппонента в кратчайшие сроки. Мы в боксе словно доктора. Первое правило — следить и беречь здоровье боксёра. Шоу? Шоу, конечно же, состоится».

Теперь же главным событием вечера станет поединок за титул NABF в весе до 66,7 кг: обладатель титула Эгидиюс Каваляускас (19-0, 16 КО) из Литвы подерётся с матёрым слаггером из Доминиканской Республики Хуаном Карлосом Абреу (21-3-1, 19 КО).

Также в телетрансляцию на телеканале ESPN попадёт бой за титул WBC Continental Americas в весе до 59 кг между американцами Энди Венсесом (20-0-1, 12 КО) и Фрэнком Де Альба (22-3-2, 9 КО).

Прогноз на поединок: Эгидиюс Каваляускас vs Хуан Карлос Абреу

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