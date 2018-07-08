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Дэнни О’Коннор выписан из медицинского центра
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Дэнни О’Коннор выписан из медицинского центра 

Vringe.com 14 минут назад
Фото: Vringe.com
Американец ирландских кровей Дэнни О'Коннор (30-3, 11 КО) был выписан из медицинского центра в городе Фресно (штат Калифорния, США), сообщает ESPN со ссылкой на Джо Дегуардию (Star Boxing Promotions), промоутера боксёра.
Как мы рассказывали ранее, у О'Коннора возникли серьёзные проблемы с обезвоживанием в преддверии официального взвешивания — боец отчаянно пытался сбросить лишних 0,9 кг. О'Коннор был госпитализирован прямо из гостиничного номера с диагнозом почечная недостаточность, а его титульный бой с чемпионом WBC в весе до 63,5 кг Хосе Карлосом Рамиресом (22-0, 16 КО) из США был отменён.
В бою против О'Коннора Рамиресу предстояло провести дебютную защиту чемпионского титула, завоёванного в марте 2018 года в поединке против соотечественника Амира Имама (21-2, 18 КО).
Предполагается, что Рамирес выступит в сентябре. Место проведения боя и вероятный соперник пока что не сообщаются.
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