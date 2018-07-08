Дэнни О’Коннор выписан из медицинского центра

Американец ирландских кровей Дэнни О'Коннор (30-3, 11 КО) был выписан из медицинского центра в городе Фресно (штат Калифорния, США), сообщает ESPN со ссылкой на Джо Дегуардию (Star Boxing Promotions), промоутера боксёра.

Как мы рассказывали ранее, у О'Коннора возникли серьёзные проблемы с обезвоживанием в преддверии официального взвешивания — боец отчаянно пытался сбросить лишних 0,9 кг. О'Коннор был госпитализирован прямо из гостиничного номера с диагнозом почечная недостаточность, а его титульный бой с чемпионом WBC в весе до 63,5 кг Хосе Карлосом Рамиресом (22-0, 16 КО) из США был отменён.

В бою против О'Коннора Рамиресу предстояло провести дебютную защиту чемпионского титула, завоёванного в марте 2018 года в поединке против соотечественника Амира Имама (21-2, 18 КО).

Предполагается, что Рамирес выступит в сентябре. Место проведения боя и вероятный соперник пока что не сообщаются.

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