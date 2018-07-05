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Рамирес готовится защищать титул от О’Коннора: фото с открытой тренировки
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Рамирес готовится защищать титул от О’Коннора: фото с открытой тренировки 

Vringe.com 5 часов назад
Фото: Vringe.com
7 июля во Фресно (штат Калифорния, США) местный чемпион WBC в весе до 63,5 кг американец Хосе Карлос Рамирес (22-0, 16 КО) проведёт дебютную защиту титула от посягательств соотечественника Дэнни О'Коннора (30-3, 11 КО).
В преддверии боя бойцы позировали перед объективами камер на открытой тренировке. Оба не отказали собравшимся представителям СМИ в традиционном флеш-интервью.
Рамирес: «Я всё помню, ничего не забыл. Хочу поблагодарить каждого, кто поддерживал и верил в меня. Хочу ответить вам тем же. Хочу сделать так, чтобы каждый гордился мной как чемпионом. Мои болельщики видели моё становление, мой прогресс в ринге. Ещё пацаном я мечтал завоевать титул и провести защиту здесь, перед глазами родной публики. И уже в эту субботу моя мечта осуществится».
О'Коннор: «Мой плюс в том, что я не испытываю никакого дополнительного давления. Это ему предстоит бой перед родной публикой, а не мне. Я же словно пожарник. И моя работа — без страха и с верой в свои силы заскакивать в полыхающее здания. Это просто бой в ринге. Один на один. Пускай, его будут поддерживать зрители, но мне то что с этого? Сделаю то, что должен сделать — уеду из Фресно с чемпионским титулом в руках».
Фото: Марк Дэвис (BoxingScene)
Хосе Карлос Рамирес vs Дэнни О'Коннор — прогноз на поединок от vRINGe
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