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Рамирес, О’Коннор, Каваляускас и Абреу на финальной пресс-конференции: фото
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Рамирес, О’Коннор, Каваляускас и Абреу на финальной пресс-конференции: фото 

Vringe.com 3 часа назад
Фото: Vringe.com
7 июля во Фресно (штат Калифорния, США) чемпион WBC в весе до 63,5 кг американец мексиканских кровей Хосе Карлос Рамирес (22-0, 16 КО) проведёт первую защиту титула — противостоять ему выпало американцу ирландских кровей, также бывшему участнику сборной США на ОИ Дэнни О'Коннору (30-3, 11 КО).
Прогноз на бой от vRINGe: Хосе Карлос Рамирес vs Дэнни О'Коннор
В андеркарде состоится бой нокаутёров: Эгидиюс Каваляскас (19-0, 16 КО) из Литвы подерётся с доминиканцем Хуаном Карлосом Абреу (21-3-1, 19 КО) за титул NABF в весе до 66,7 кг.
Прогноз на бой от vRINGe: Хосе Карлос Рамирес vs Дэнни О'Коннор
Также в шоу выступят: американо-мексиканский супертяж (свыше 90,7 кг) Энди Руис-мл. (30-1, 20 КО) подерётся с ветераном из США Кевином Джонсоном (32-9-1, 16 КО), а проспект второго полулёгкого веса (до 59 кг) Энди Венсес (20-0-1, 12 КО) из США — с соотечественником Фрэнком Де Альба (22-3-2, 9 КО).
Накануне состоялась финальная пресс-конференция.
Фотоотчёт мероприятия от Майки Уильямса и BoxingScene
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