Экс-чемпион мира Тимоти Брэдли раздаёт советы молодым бойцам

Бывший чемпион мира по версиям WBC и WBO в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), а также экс-чемпион WBO в полусредней категории (до 66,7 кг) американец Тимоти Брэдли , в 2016 году завершивший боксёрскую карьеру и сосредоточившийся на работе телевизионным аналитиком, в интервью порталу FightHub щедро поделился советами с молодыми боксёрами.

«Я расскажу, что нужно иметь боксёру из топа, и к чему должны стремиться молодые боксёры. Вы всегда должны уметь реагировать. Вы должны ударить и затем реагировать на то, что будет делать противник, а после этого бить снова. Вы всегда должны иметь возможность делать это, — говорит Тимоти. — Парни из топа делают следующее: вы делаете что-то, и они сразу же отвечают. В ту же секунду, когда ваши руки «летят», они отвечают. Парни из топа постоянно контратакуют, и если в процессе обмена ударами вы достигнете уровня, когда вы на 2-3 шага впереди оппонента, например, когда он выбрасывает удар, вы делаете второе-третье движение, — это то, к чему вы должны стремиться в своей карьере».

«Я вижу не так много бойцов, делающих это, — признаётся Брэдли. — Я вижу Теренса Кроуфорда , Эррола Спенса и других парней из топа, которые делают это. Я говорю свои советы молодым бойцам, которые появляются. Как им добраться до этого уровня? Во-первых, нужно побеждать, это — самая важная вещь. Во-вторых, не готовить себя на один день, а работать на будущее. Если ты сейчас дерёшься в 8-раундовых поединках, ты должен готовиться к 12-ти раундам, и когда ты придешь к 12 раундовому поединку — это будет легко. Ты должен быть готов умственно, духовно и эмоционально. Если этого не будет, то соперники будут охотиться на вас, особенно, когда вы устали, когда ваши ноги иссякли. А потом вы будете думать: «Чёрт! Почему я не пробежал ту лишнюю милю? Что я пропустил в своём тренировочном лагере? Почему я ходил веселиться? Чёрт!» Вы будете думать об этих вещах в ринге».

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