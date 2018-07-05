Тимоти Брэдли рассказал, почему в 32 года решил завершить карьеру

34-летний экс-чемпион мира в первом полусреднем и полусреднем весе американец Тимоти Брэдли (33-2-1, 13 KO) рассказал в интервью FightHub, почему решил повесить перчатки на гвоздь. Напомним, что последний бой Брэдли провёл в апреле 2016 года, проиграв по очкам Мэнни Пакьяо. Это была их третья встреча в ринге, и счёт побед стал 2-1 в пользу Мэнни.

«Я планировал вернуться после боя с Пакьяо, но, по правде говоря, у меня не было больше топлива для бокса. Мне это больше не нравилось, — признаётся Тимоти. — Для того, чтобы выходить в ринг, ты должен иметь голод к победам и сердце размером с арбуз. Если твой разум не в этой теме, тебе не нужно выходить в ринг. Это не может быть только из-за денег. Ты должен иметь другие стимулы, потому что в ринге ты ставишь на кон свою жизнь. Люди не понимают этого. Ведь каждый раз, когда ты выходишь в ринг, ты возвращаешься из него другим человеком».

«У меня был отличный друг — мистер Эб, который был миллиардером. Он ушёл из жизни несколько лет назад. Он имел все деньги мира, но не смог купить здоровье, — поясняет Брэдли. — Так что я и моя жена как-то обойдёмся без новых гонораров. Что мне ещё нужно доказывать? Выигрывать титулы? Я и так дрался с лучшими в своё время. Для меня нет необходимости боксировать, продолжать наносить ущерб своему мозгу и телу. У меня пятеро прекрасных детей. Они все обеспечены учёбой в колледже, и нас это устраивает. Я имею дом, я имею всё после спортивной карьеры. Также у меня есть возможность комментировать бокс на телеканале ESPN. Это то, что мне нравится, это моя вторая карьера, которой я хочу заниматься».

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