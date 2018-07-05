Дэнни Гарсиа и Шон Портер не подерутся в августе — СМИ

Поединок за вакантный титул чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе (до 66,7 кг) между экс-чемпионами из США Дэнни Гарсией (34-1, 20 КО) и Шоном Портером (28-2-1, 17 КО), запланированный на 25 августа в Бруклине, будет перенесён на более поздний срок — скорее всего, ноябрь. Об это сообщает журналист talkSPORT Майкл Бенсон со ссылкой на RingTV.

Напомним, что титул WBC в весе до 66,7 кг освободился в апреле этого года, после того как его прежний обладатель Кит Тёрман (28-0, 22 КО) добровольно отказался от пояса — подверженный травмам боксёр не выходит в ринг с марта 2017-го года.

Крайний поединок Портера прошёл в ноябре прошлого года, завершившись его победой по очкам над неуступчивым Адрианом Гранадосом . Гарсиа боксировал в феврале 2018-го и не стал доводить до вердикта судей, остановив в 9-м раунде Брэндона Риоса

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