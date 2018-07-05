Без 100 грамм не разобраться: в WBA «разъяснили» путаницу в полулёгком весе

Президент WBA Джилберто Мендоса в интервью ESPN Deportes попытался вразумительно разъяснить состояние дел в полулёгком дивизионе (до 57,2 кг), в котором у организации, похоже, совсем скоро вновь появятся сразу же три чемпиона: «супер», «обычный» и «временный». По словам Мендосы, всё немного не так, как мы рассказывали ранее. Оказывается, после того, как в июне мексиканский «суперчемпион» Лео Санта Крус (35-1-1, 19 КО) побил соотечественника, «обычного» чемпиона Абнера Мареса (31-3-1, 15 КО), организация приняла решение повысить своего «временного» чемпиона пуэрториканца Хесуса Рохаса (26-1-2, 19 КО). Из ада — репортаж vRINGe о поединке между Санта Крусом и Маресом А значит, 11 августа в Голливуде (штат Калифорния, США) Рохас проведёт дебютную защиту титула «обычного» чемпиона WBA в поединке против американца Джозефа Диаса (26-1, 14 КО). Того самого, который в предыдущем поединке уступил соотечественнику, чемпиону WBC Гэри Расселлу-мл. (29-1, 17 КО). А филиппинец ДжекТепора (21-0, 16 КО) и мексиканец Эдивальдо Ортега (26-1-1, 12 КО) разыграют вакантный титул «временного» чемпиона.