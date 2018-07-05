Без 100 грамм не разобраться: в WBA «разъяснили» путаницу в полулёгком весе 

Президент WBA Джилберто Мендоса в интервью ESPN Deportes попытался вразумительно разъяснить состояние дел в полулёгком дивизионе (до 57,2 кг), в котором у организации, похоже, совсем скоро вновь появятся сразу же три чемпиона: «супер», «обычный» и «временный». По словам Мендосы, всё немного не так, как мы рассказывали ранее. Оказывается, после того, как в июне мексиканский «суперчемпион» Лео Санта Крус (35-1-1, 19 КО) побил соотечественника, «обычного» чемпиона Абнера Мареса (31-3-1, 15 КО), организация приняла решение повысить своего «временного» чемпиона пуэрториканца Хесуса Рохаса (26-1-2, 19 КО). Из ада — репортаж vRINGe о поединке между Санта Крусом и Маресом А значит, 11 августа в Голливуде (штат Калифорния, США) Рохас проведёт дебютную защиту титула «обычного» чемпиона WBA в поединке против американца Джозефа Диаса (26-1, 14 КО). Того самого, который в предыдущем поединке уступил соотечественнику, чемпиону WBC Гэри Расселлу-мл. (29-1, 17 КО). А филиппинец ДжекТепора (21-0, 16 КО) и мексиканец Эдивальдо Ортега (26-1-1, 12 КО) разыграют вакантный титул «временного» чемпиона.
Единственное, что неизменно в WBA — статус «суперчемпиона» останется у Санта Круса. Читайте также: Санта Крус и Расселл могут провести объединительный бой до конца года Напомним, ещё больше чемпионов у WBA в тяжёлом весе. Кроме имеющихся «объединённого» чемпиона Мурата Гассиева (26-0, 19 КО), «чемпиона в отпуске» Дениса Лебедева (30-2, 22 КО) и «временного» чемпиона Арсена Гуламиряна (23-0, 15 КО) уже в этот уик-энд будет разыгран статус «обычного» чемпиона — казахстанец Бейбут Шуменов (17-2, 11 КО) подерётся со специально подобранным для этого и возведённым в рейтинги организации проходным соперником из Турции Хизни Алтункая (30-1, 17 КО). Возможно, стоит упомянуть, что президент WBA периодически выступает с заявлениями-обещаниями уже «совсем скоро» сделать так, чтобы в каждом дивизионе было всего по одному чемпиону. Чтобы не пропустить самые интересные новости из мира бокса и ММА, подписывайтесь на наши группы в Twitter, Facebook и ВКонтакте.