Эгидиюс Каваляускас vs Хуан Карлос Абреу

Для матёрого любителя и уже больше, чем просто перспективного профессионала Каваляускаса предстоящий бой против середняка Абреу — не просто дебютная защита регионального пояса NABF. На кону, возможно, шанс оспорить чемпионский титул против одного из лучших бойцов мира вне зависимости от весовой категории, американца Теренса Кроуфорда . Но для этого необходимо не просто победить Абреу, а победить уверенно, желательно нокаутом.

Стиль: Абреу — типичный слаггер, мощный и выносливый. Действует «не по школе», размашисто и заваливаясь за ударами. Джеб присутствует, но ни точностью, ни мощью не обладает. На дальней в исполнении Абреу опасен полуоверхенд/полупрямой — прежде всего своей непредсказуемостью (вылетает под разными углами и летит по замысловатой траектории). На ближней доминиканец действует в силовом ключе — заталкивает оппонента к канатам и там обрабатывает. В инфайтинге бросает очень неплохие апперкоты.

Каваляускас же немногим напоминает Головкина. Прекрасный (точный и жёсткий) джеб, короткий правый прямой и левый хук по печени. Обладает отменным «инстинктом убийцы» — чувствует, когда пора бросаться на добивание. Хорошо работает и в ближнем бою, и с дистанции.

Немного долго входит в бой, Каваляускусу необходимо время, чтобы нащупать темп и дистанцию. Отменно режет углы. Мощный, обладает хорошим ударом с обеих рук.

Опыт: Преимущество в опыте также на стороне Каваляускаса. Боксёр из Литвы дважды участвовал в ОИ, а на профессиональном ринге одержал впечатляющую досрочную победу над бывшим чемпионом мира россиянином Давидом Аванесяном

У Абреу же похвастаться нечем — в, практически, каждом из поединков против соперников чуть более, чем среднего уровня, доминиканец уступал (Умберто Сото, Пабло Сесар Кано, Джамал Джеймс, Алекс Мартин ). Победа над Хесусом Сото Карассом всё же «не в счёт» — на момент боя (ноябрь 2017 года) у Карасса была серия без побед длиной почти в 4,5 года.

Прогноз Parimatch: Каваляускас — 1.04; Абреу — 11.0 Единственная проблема Каваляускаса — необходимость побеждать нокаутом (до этого ещё никому не удавалось победить Абреу досрочно). Литовец может выбрать яркую, но чуть более опасную рубку на ближней и снести Абреу за счёт мощи. А может просто «сводить в школу», переиграв по технике с дальней дистанции.

Прогноз vRINGe: В любом случае победы Абреу не видать

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