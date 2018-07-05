Эгидиюс Каваляускас vs Хуан Карлос Абреу 

Для матёрого любителя и уже больше, чем просто перспективного профессионала Каваляускаса предстоящий бой против середняка Абреу — не просто дебютная защита регионального пояса NABF. На кону, возможно, шанс оспорить чемпионский титул против одного из лучших бойцов мира вне зависимости от весовой категории, американца Теренса Кроуфорда. Но для этого необходимо не просто победить Абреу, а победить уверенно, желательно нокаутом.
Стиль: Абреу — типичный слаггер, мощный и выносливый. Действует «не по школе», размашисто и заваливаясь за ударами. Джеб присутствует, но ни точностью, ни мощью не обладает. На дальней в исполнении Абреу опасен полуоверхенд/полупрямой — прежде всего своей непредсказуемостью (вылетает под разными углами и летит по замысловатой траектории). На ближней доминиканец действует в силовом ключе — заталкивает оппонента к канатам и там обрабатывает. В инфайтинге бросает очень неплохие апперкоты.
Каваляускас же немногим напоминает Головкина. Прекрасный (точный и жёсткий) джеб, короткий правый прямой и левый хук по печени. Обладает отменным «инстинктом убийцы» — чувствует, когда пора бросаться на добивание. Хорошо работает и в ближнем бою, и с дистанции.
Немного долго входит в бой, Каваляускусу необходимо время, чтобы нащупать темп и дистанцию. Отменно режет углы. Мощный, обладает хорошим ударом с обеих рук.
Опыт: Преимущество в опыте также на стороне Каваляускаса. Боксёр из Литвы дважды участвовал в ОИ, а на профессиональном ринге одержал впечатляющую досрочную победу над бывшим чемпионом мира россиянином Давидом Аванесяном.
У Абреу же похвастаться нечем — в, практически, каждом из поединков против соперников чуть более, чем среднего уровня, доминиканец уступал (Умберто Сото, Пабло Сесар Кано, Джамал Джеймс, Алекс Мартин). Победа над Хесусом Сото Карассом всё же «не в счёт» — на момент боя (ноябрь 2017 года) у Карасса была серия без побед длиной почти в 4,5 года.
Прогноз Parimatch: Каваляускас — 1.04; Абреу — 11.0 Единственная проблема Каваляускаса — необходимость побеждать нокаутом (до этого ещё никому не удавалось победить Абреу досрочно). Литовец может выбрать яркую, но чуть более опасную рубку на ближней и снести Абреу за счёт мощи. А может просто «сводить в школу», переиграв по технике с дальней дистанции.
Прогноз vRINGe: В любом случае победы Абреу не видать
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