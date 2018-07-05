Боксер Фёдор Чудинов встретится с Наджибом Мохаммеди 21 июля в Москве

Бывший чемпион мира во втором среднем весе российский боксер Фёдор Чудинов встретится с 33-летним французом Наджибом Мохаммеди 21 июля в андеркарде финального поединка WBSS в первом тяжёлом весе между чемпионом мира по версиям IBF и WBA Super Муратом Гассиевым и чемпионом мира по версиям WBO и WBC Александром Усиком . На кону 12-раундового поединка будет стоять пояс WBA Interim.

Напомним, ранее ожидалось, что финал Всемирной боксёрской суперсерии пройдёт в Саудовской Аравии, но место проведения боя было изменено.