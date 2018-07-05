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Боксер Фёдор Чудинов встретится с Наджибом Мохаммеди 21 июля в Москве
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Боксер Фёдор Чудинов встретится с Наджибом Мохаммеди 21 июля в Москве 

Чемпионат.com 1 час назад
Бывший чемпион мира во втором среднем весе российский боксер Фёдор Чудинов встретится с 33-летним французом Наджибом Мохаммеди 21 июля в андеркарде финального поединка WBSS в первом тяжёлом весе между чемпионом мира по версиям IBF и WBA Super Муратом Гассиевым и чемпионом мира по версиям WBO и WBC Александром Усиком. На кону 12-раундового поединка будет стоять пояс WBA Interim.
Напомним, ранее ожидалось, что финал Всемирной боксёрской суперсерии пройдёт в Саудовской Аравии, но место проведения боя было изменено.
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