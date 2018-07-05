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Facebook будет транслировать боксёрские поединки
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Facebook будет транслировать боксёрские поединки 

Ruvod.com 3 часа назад
Фото: Ruvod.com
Golden Boy Promotions запускает партнерство с Facebook с целью показа в социальной сети трансляций поединков и другого оригинального контента болельщикам во всем мире.
Первый из пяти боев будет показан на Facebook 11 августа. Это будет бой Хесуса Рохаса, в котором он будет подтверждать свой титул WBA в суперлегком весе, с Джозефом «ДжоДжо» Диасом младшим, который пройдет на арене Авалон в Голливуде. Второй поединок пройдет с участием претендента на чемпионский титул в полутяжелом весе Салливана Баррера против соперника, имя которого будет скоро объявлено, 18 августа в Sands Casino Resort в Пенсильвании.
«Эта поворотная сделка в судьбе бокса и тех бойцов, кто составляет костяк Golden Boy Promotions. Она даёт возможность показать лучшие спортивные мероприятия уникальной аудитории болельщиков. Наша команда намерена показать бокс мирового уровня от Кремниевой Долины до Мэдисон Авеню и Голливуда, и далее во всем мире. Охват Facebook колоссальный, и мы будем вести переговоры о спонсорстве с брендами во всех категориях», — сказал Оскар Де Ла Хойя, председатель совета директоров и CEO Golden Boy Promotions.
Golden Boy Media and Entertainment будут выступать в качестве продакшн компании для трансляций боёв и оригинальных программ. Де Ла Хойя будет выступать в качестве исполнительного продюсера и будет способствовать тому, чтобы контент соответствовал высочайшим стандартам, и чтобы применялись совершенно новые подходы к представлению спорта для аудитории Facebook. Например, прямые трансляции будут включать взаимодействие фанатов в режиме реального времени, что возможно благодаря социальной видеоплатформе Facebook.
«Мы необычайно рады возможности сотрудничества с Golden Boy Promotions и тому, что Facebook станет площадкой для показа бокса высочайшего уровня в этом году», — сказал Деви Махадевия, глава спортивного вещания Facebook в Северной Америке, — «Благодаря этому уникальному партнерству мировое сообщество поклонников спорта получит бесплатный доступ к некоторым из самых захватывающих боксерских боев и сможет интерактивно в них участвовать, как никогда ранее».
«Наша цель — показать широчайшей глобальной аудитории лучшие бои в мире. Благодаря нашему удивительному партнерству с Facebook, Golden Boy Promotions теперь могут по-настоящему органично увеличить популярность спорта. Теперь у нас есть возможность охватить молодых фанатов и пообщаться с ними, сделав при этом наших бойцов и поединки доступными бесплатно для большей аудитории на самой мощной и эффективной социальной медиаплатформе в мире», — сказал Эрик Гомес, президент Golden Boy Promotions.
ИСТОЧНИК: Advanced Television
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