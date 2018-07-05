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Донэйр примет участие во втором сезоне WBSS
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Донэйр примет участие во втором сезоне WBSS 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях Нонито Донэйр примет участие во втором сезоне Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS), сообщает официальный сайт турнира. Филиппинец поборется за возможность вновь стать чемпионом мира и за трофей имени Мухаммеда Али в легчайшем весе (до 53,5 кг).
Ранее стало известно, что другими участниками турнира в этой весовой категории станут чемпион мира по версии WBO Золани Тете, чемпион мира по версии WBA Super Райан Барнетт, чемпион мира по версии WBA Regular Наоя Иноуэ, чемпион мира по версии IBF Эммануэль Родригес, а также Джейсон Молони. Ещё два участника серии будут названы позже.
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