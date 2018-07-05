Камбэк Шуменова на юбилей столицы Казахстана: фото с финальной пресс-конференции

Астана, Казахстан. Состоялась показательная тренировка и финальная пресс-конференция перед поединком местного фаворита Бейбута Шуменова (17-2, 11 КО) и немецкий турок Хизни Алтункая (30-1, 17 КО). На кону в бою 7 июля будет разыгран ничейный титул «обычного» чемпиона мира по версии WBA в тяжёлом весе (до 90,7 кг).

«Всё проходит хорошо. Наш тренировочный сбор продолжался три месяца. Провели около 120 раундов спаррингов», — сказал коуч казахстанца Исмаэль Салас.

Алтункая поведал, что рад выпавшему шансу обзавестись одним из кусочков чемпионского пирога в дивизионе.

«Рад поучаствовать в таком отличном бою. Мне будет противостоять отличный соперник. Я усердно готовился к бою и думаю, что поединок у нас будет отличный», — отлично процитировал турка местный ресурс Vesti.kz.

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Шуменов же сообщил, что надеется на поддержку соотечественников. «Рад, что наше грандиозное событие совпало с юбилеем столицы», — сказал он.

Фото — BoxingScene, Vesti.kz Чтобы не пропустить самые интересные новости из мира бокса и ММА, подписывайтесь на наши группы в Twitter, Facebook и ВКонтакте.