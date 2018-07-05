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Тони Йока запретили выступать на родине, но за границу он ехать не хочет
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Тони Йока запретили выступать на родине, но за границу он ехать не хочет 

Vringe.com 35 минут назад
Фото: Vringe.com
Олимпийский чемпион Рио-2016 и нынешний проспект супертяжёлого веса (свыше 90,7 кг) француз Тони Йока (5-0, 4 КО) получил от местного антидопингового агентства AFLD годичный запрет на выступления на родине. Об этом пишет Le Monde.
Боксёр, как выяснилось, менее чем за год проигнорировал три допинг-проверки подряд. В марте к нему применили «условную дисквалификацию», однако сегодня вердикт был изменён на реальное отлучение от выступлений во Франции.
В команде у 25-летнего Йоки обескуражены такими жёсткими санкциями за то, что они называют «административной халатностью». Адвокат боксёра заявил, что во Франции подобные меры не могут накладываться автоматически, и что AFLD якобы нарушило принцип пропорциональности.
Напомним, за переход в профи Тони сходу получил 1 млн евро, и в течение четырех первых лет будет гарантированно получать по 250 тысяч евро за каждый бой.
Теперь Йока не сможет боксировать на родине (где он провёл все пять боёв) до июля 2019 года, однако вполне может сделать это за границей. Сам он, однако, заявил уже, что его выступления за рубежом не интересуют.
В июне проспект в 10-м раунде не самого интересного боя остановил джорнимена Дэвида Аллена.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Йока-Аллен
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