Постол: проведу бой в другой категории, если будет хорошее предложение

Бывший чемпион мира по версии WBC в первом полусреднем весе Виктор Постол рассказал, что готов сменить категорию только при достойном предложении.

«Я себя чувствую хорошо в своём весе. Но я не исключаю того, что если будет хорошее предложение в полусреднем весе, предложение подраться с хорошим боксером, то все возможно, я соглашусь, буду боксировать.

Точно пока не могу сказать, по рейтингу какой организации буду двигаться. Хочу ещё стать чемпионом мира.

Реванш с Кроуфордом? Да, я хотел бы конечно, но Кроуфорд очень хорош. Он стал машиной», — сказал Постол в интервью Luckypunchnet.