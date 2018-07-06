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Постол: проведу бой в другой категории, если будет хорошее предложение
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Постол: проведу бой в другой категории, если будет хорошее предложение 

Чемпионат.com 1 час назад
Бывший чемпион мира по версии WBC в первом полусреднем весе Виктор Постол рассказал, что готов сменить категорию только при достойном предложении.
«Я себя чувствую хорошо в своём весе. Но я не исключаю того, что если будет хорошее предложение в полусреднем весе, предложение подраться с хорошим боксером, то все возможно, я соглашусь, буду боксировать.
Точно пока не могу сказать, по рейтингу какой организации буду двигаться. Хочу ещё стать чемпионом мира.
Реванш с Кроуфордом? Да, я хотел бы конечно, но Кроуфорд очень хорош. Он стал машиной», — сказал Постол в интервью Luckypunchnet.
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