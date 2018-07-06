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Лукас Маттиссе: Мэнни Пакьяо — это огого, это вам не Постол или Джуда!
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Лукас Маттиссе: Мэнни Пакьяо — это огого, это вам не Постол или Джуда! 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Практически в последний момент организаторы шоу решили все финансовые неурядицы, и аргентинский обладатель «обычного» титула WBA в весе до 66,7 кг Лукас Маттиссе (39-4, 36 КО) уже прилетел в Малайзию, где 15 июля ему предстоит помериться силами с легендарным ветераном из Филиппин Мэнни Пакьяо (59-7-2, 38 КО).
Сразу же по прибытию аргентинца окружили толпы репортёров. Маттиссе пообещал, что в ринге будет «самая настоящая война» и принялся нахваливать оппонента.
«Мэнни Пакьяо. Очень хочу победить этого легендарного воина. Это вам не Заб Джуда, Девон Александер, Виктор Постол или Дэнни Гарсиа», — неожиданно вспомнил аргентинец всех своих обидчиков на профиринге.
«Конечно же, мне будет очень непросто. Это же Пакьяо! С ним не бывает просто! Никому!», — цитирует аргентинца FightNews.
Менеджер боксёра Марио Арано вспомнил о поражении от рук украинца Постола, но только лишь для того, чтобы с уверенностью сообщить собравшимся: «С тех пор Маттиссе прибавил. Он стал значительно лучше».
Так ли это, узнаем уже совсем скоро. Напомним, бой состоится в столице Малайзии Куала-Лумпуре на 15-тысячной Axiata Arena.
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