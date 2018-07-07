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Боец ММА вышел против огромного головореза из морской пехоты
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Боец ММА вышел против огромного головореза из морской пехоты 

Don't Panic 44 минуты назад
Фото: Don't Panic
На главный бой вечера в самодельный ринг вышли двое реально крутых бойцов: профик ММА и здоровенный головорез, служивший раньше в морской пехоте. Дикая рубка началась с первых же секунд боя — соперники друг друга явно стоят!
Обычно на такие ринги выходят попробовать свои силы начинающие бойцы, отсюда и небольшой страх драки. Но у этих злых ребят никакого страха в глазах нет и в помине: оба кидают уверенные, четкие удары и оба не боятся партера.
Второй раунд боец по прозвищу Монах начал неудачно. Он пропустил пару тяжелых плюх и головорез из пехоты почуял было удачу, но слишком нагло полез вперед и нарвался на встречный прямой. Нокаут!
На этом бой вовсе не закончился. Мы не будем спойлерить вам победителя, посмотрите сами — стоит того. Схватка вышла реально крутой, но она и рядом не стоит с тем шоу, что устраивают на ринге самые чудовищные бойцы ММА.
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