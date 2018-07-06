Сибирский боец проучил огромного титана ММА за хамство

Джимми Амбриз по прозвищу «Титан» собирался закончить этот бой эффектно и быстро. Он даже допустил несколько нелестных высказываний во время взвешивания, но сибирский боец на провокацию не поддался. Он показал себя в ринге!

Надо сказать, что уже на стадии объявления участников Титан выглядел сильнее. Раскачанный торс, плечи как у бодибилдера и вес в 130 килограмм — настоящая машина. Евгений Ерохин , который весит на 30 килограммов меньше, смотрелся откровенно тускло.

Но не все то золото, что блестит. Боя, по большому счету, не получилось вовсе. Американец опрометчиво встал в привычную для левши стойку, чем подарил сибиряку прекрасную зону атаки.

На первой же минуте Ерохин выцелил противника в печень. И повторил. А большего и не потребовалось: наглый за пределами ринга Амбриз буквально сдулся на канвас.