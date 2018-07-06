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С миру по нитке: Бадлера обидели гонораром, Ускатеги назначили претендента
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С миру по нитке: Бадлера обидели гонораром, Ускатеги назначили претендента 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
— ESPN со ссылкой на неназванный источник подтверждает участие 34-летнего бывшего чемпиона мира из Доминиканской Республики Хуана Карлоса Пайано (20-1, 9 КО) во втором сезоне Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) — в турнире бойцов весом до 53,5 кг.
— Промоутер Сэмпсон Левковиц (Sampson Boxing) выиграл промоутерские торги и получил право организации поединка подопечного, претендента из Никарагуа Феликса Альварадо (33-2, 29 КО) против чемпиона WBA/IBF в весе до 49 кг Хекки Бадлера (32-3, 10 КО) из ЮАР. Поскольку Левковиц был единственным участником торгов, ему хватило для победы суммы в размере $ 25 тысяч. 75% достанутся чемпиону ($18,75 тысяч), 25% получит претендент ($6,25 тысяч). Промоутер рассказал ESPN, что бой состоится в сентябре, возможно, в одном шоу с поединком чемпиона WBC в весе до 76,2 кг Давида Бенавидеса (20-0, 17 КО) из США против соотечественника Энтони Диррелла (32-1-1, 24 КО).
— Новоявленный чемпион IBF в весе до 76,2 кг венесуэлец Хосе Ускатеги (27-2, 23 КО) получил обязательного претендента — это американский проспект Кейлеб Плэнт (17-0, 10 КО). IBF предложила сторонам, Zanfer Promotions от Ускатеги и TGB Promotions от Плэнта, приступать к переговорам. Вскоре будет назначен дэдлайн — если стороны не сумеют договориться полюбовно, право организации поединка будет разыграно на промоутерских торгах.
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— С топ-15 обновлённого рейтинга WBC исчез популярный британский боксёр первого среднего веса (до 69,9 кг) Келл Брук (37-2, 26 КО). WBC сообщает, что Брук не записался в программу от VADA Clean Boxing и по этой причине автоматически лишился места в рейтинге.
— А в WBO сообщают о том, что американский средневес (до 72,6 кг) Деметриус Эндрэд (25-0, 16 КО), скорее всего, станет обязательным претендентом для британского чемпиона Билли Джо Сондерса (26-0, 12 КО). Эндрэд располагается в рейтинге WBO на 2-й позиции после соотечественника Дэниела Джейкобса (34-2, 29 КО), которому вскоре предстоит бой за вакантный титул IBF против Сергея Деревянченко (12-0, 10 КО) из Украины.
ТАСС уполномочен заявить, что перспективный российский крузер (до 90,7 кг) Алексей Егоров (5-0, 4 КО) в следующем поединке подерётся с бывшим претендентом на титул чемпиона мира Латифом Кайоде (21-3, 16 КО) из Нигерии. Бой состоится 28 июля в Эль-Монте (штат Калифорния, США). После досрочного поражения в чемпионском поединке от другого россиянина Дениса Лебедева (30-2, 22 КО) в ноябре 2015 года, Кайоде провёл всего два боя. Оба проиграл.
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