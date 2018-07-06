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М-1 проведет в Ингушетии два боя за пояс чемпиона
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М-1 проведет в Ингушетии два боя за пояс чемпиона 

SPORT24.ru 3 часа назад
21 июля в Ингушетии состоится турнир M-1 Challenge 95 «Битва в Горах». В рамках бойцовского вечера своего пояса будут защищать действующие чемпионы организации в полулегком и легчайшем весах Хамзат Далгиев и Мовсар Евлоев. Далгиев встретится с американцем Нэйтом Ландвером, а Евлоев проведет поединок с бразильцем Рафаэлем Диазом.
«Самыми ожидаемыми станут бои Мовсара Евлоева и Хамзата Далгиева, ребята проведут защиту титулов. Мы только несколько лет назад начали развивать данный вид спорта, начали проводить «Битву в горах», сегодня наши бойцы уже проводят титульные бои. Мероприятие с каждым годом становится более масштабным. Все больше поклонников спорта стремятся посетить битву на высоте гор Кавказа, на живописных джейрахских лугах. Приходите поддержать наших ребят», — поделился мнением в своем аккаунте в Instagram глава республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров.
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