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Сауль Альварес о тренере Геннадия Головкина: Он любит болтать и оправдываться
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Сауль Альварес о тренере Геннадия Головкина: Он любит болтать и оправдываться 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
Мексиканец Сауль «Канело» Альварес (49-1-2, 34 КО) заверил своих почитателей и недругов, что сделает необходимые улучшения на основании первого боя с Геннадием Головкиным (38-0-1, 34 КО) и это позволит ему выиграть повторный поединок, запланированный на 15 сентября в Лас-Вегасе (США).
«Я вёл свой бой и делал то, что нужно, — говорит Сауль. — Я делал то, к чему готовился, и провёл прекрасный поединок. Но 15 сентября я сделаю необходимые улучшения и прочее для победы. (Тренер Головкина) Абель Санчес любит болтать языком и оправдываться, но 15 сентября вы увидите, на что способен Канело Альварес».
Тренер мексиканского боксёра Эдди Рейносо считает своего подопечного более талантливым и разносторонним бойцом, что сыграет решающую роль в предстоящем реванше: «У Альвареса больше аргументов. Он талантливее и универсальнее. Он знает, как заставить соперника промахиваться, контратакуя в ответ. Он совершенный боец».
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