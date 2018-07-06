Кличко-старший и Льюис проведут выставочный бой

Экс-чемпионы мира в супертяжелом весе Виталий Кличко и Леннокс Льюис проведут выставочный бой в Киеве.

Об этом сообщает «Братство Кличко».

Бой состоится во время 56-го конгресса WBC, который пройдет с 30 сентября по 5 октября 2018 года.

Поединок состоится в рамках благотворительной аукциона. Подробности аукциона, а также формат боя пока не афишируются.

Напомним, в 2003 году Льюис выиграл у Кличко — бой был остановлен из-за серьезного рассечения у украинского боксера. При этом на момент остановки боя Кличко лидировал по очкам. Через несколько месяцев после боя Льюис завершил карьеру, и реванш боксеров так и не состоялся.