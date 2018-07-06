Виталий Кличко и Леннокс Льюис проведут выставочный реванш в Киеве

«Вечный» чемпион мира по версии WBC и нынешний мэр Киева Виталий Кличко проведёт выставочный бой-реванш против против экс-абсолютного чемпиона мира британца Леннокса Льюиса. Поединок состоится в рамках ежегодного 56-го Конгресса Всемирного боксёрского совета (WBC), который украинская столица будет принимать с 30 сентября по 5 октября 2018 года.

Напомним, что бой Леннокса Льюиса и Виталия Кличко состоялся 21 июня 2003 года и завершился победой британца техническим нокаутом из-за сильнейшего рассечения у Виталия. На момент остановки боя Кличко лидировал на судейской карте с одинаковым счётом 58-56 по мнению всех трёх боковых арбитров.

Конгресс WBC впервые в истории пройдёт в Украине. В Киев прилетят около 700 участников из 160 стран мира, в том числе действующие чемпионы мира, легендарные боксёры прошлого, президенты федераций стран-членов WBC, рефери, спортивные менеджеры и функционеры.

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