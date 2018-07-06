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Пять супервайзеров будут работать на боксерском бое Сагайдаковская — Брекхус
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Пять супервайзеров будут работать на боксерском бое Сагайдаковская — Брекхус 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
На боксерском поединке между россиянкой Инной Сагайдаковской и норвежкой Сесилией Брекхус будут работать представители сразу пяти боксерских организаций, сообщает ТАСС.
"Впервые в истории российского бокса супервайзеры от WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBC (Всемирного боксерского совета), IBF (Международной боксерской федерации), IBO (Международной боксерской организации) и WBO (Всемирной боксерской организации) будут одновременно обслуживать бой", — сказал менеджер Сагайдаковской Зяки Юнисов, слова которого приводит пресс-служба организаторов боя.
Бой за звание чемпионки мира по пяти версиям в весовой категории до 66,68 кг состоится 21 июля в Москве.
Ранее сообщалось, что в рамках Суперсерии также состоится бой между россиянином Муратом Гассиевым и представителем Украины Александром Усиком.
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