Пять супервайзеров будут работать на боксерском бое Сагайдаковская — Брекхус

На боксерском поединке между россиянкой Инной Сагайдаковской и норвежкой Сесилией Брекхус будут работать представители сразу пяти боксерских организаций, сообщает ТАСС

"Впервые в истории российского бокса супервайзеры от WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBC (Всемирного боксерского совета), IBF (Международной боксерской федерации), IBO (Международной боксерской организации) и WBO (Всемирной боксерской организации) будут одновременно обслуживать бой", — сказал менеджер Сагайдаковской Зяки Юнисов, слова которого приводит пресс-служба организаторов боя.

Бой за звание чемпионки мира по пяти версиям в весовой категории до 66,68 кг состоится 21 июля в Москве.