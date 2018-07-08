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Россиянка Сагайдаковская поделилась ожиданиями от боксерского поединка с Брекхус
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Россиянка Сагайдаковская поделилась ожиданиями от боксерского поединка с Брекхус 

Газета.Ru 45 минут назад
Фото: Газета.Ru
Временная чемпионка мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Инна Сагайдаковская, выступающая в весовой категории до 69,9 кг поделилась ожиданиями от поединка с норвежкой Сесилией Брекхус, сообщает "Советский спорт".
"Моя соперница уникальна. Столько лет она ведет победную серию: 33 боя и ни одного поражения. Она является лучшей в мире вне зависимости от весовой категории, считается самой титулованной. Брекхус начала боксировать в 2007 году, я также в том же году пришла в любительский бокс. Поэтому у меня, как и у нее достаточно опыта.
Я давно уже за ней наблюдаю, с тех пор, как начала боксом заниматься. Давно хочу с ней встретиться в ринге. Про нее много говорят, но я ничего сверхъестественного в ней не вижу. У нас один уровень. У меня есть преимущества, я ростом повыше ее, руки подлиннее, я поздоровее ее. Она очень техничная.
Но по функционалке я лучше намного, потому что у меня за плечами лыжные гонки, объем легких очень хороший, я дышу. Из 33 боев у нее только 9 нокаутов, поэтому она не нокаутер, она — игрок. А у меня рука тяжелая. А дури, мне кажется, во мне больше, чем у нее", — цитирует Сагайдаковскую пресс-служба Союза ММА России.
Бой между Сагайдаковской и Брекхус станет co-главным событием финала Всемирной боксерской суперсерии, в котором встретятся россиянин Мурат Гассиев и украинец Александр Усик.
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