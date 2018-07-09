Сагайдаковская: дури, мне кажется, во мне больше, чем у Брекхус

Чемпионка мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) россиянка Инна Сагайдаковская поделилась ожиданиями от предстоящего поединка 21 июля в Москве с чемпионкой мира по по версиям WBA, WBC, IBF, IBO и WBO норвежкой Сесилией Брекхус

«Моя соперница уникальна. Столько лет она ведет победную серию: 33 боя и ни одного поражения. Она является лучшей в мире вне зависимости от весовой категории, считается самой титулованной. Брекхус начала боксировать в 2007 году, я также в том же году пришла в любительский бокс. Поэтому у меня, как и у неё достаточно опыта. Я давно уже за ней наблюдаю, с тех пор, как начала боксом заниматься. Давно хочу с ней встретиться в ринге. Про неё много говорят, но я ничего сверхъестественного в ней не вижу. У нас один уровень. У меня есть преимущества, я ростом повыше её, руки подлиннее, я поздоровее её. Она очень техничная. Но по функционалке я лучше намного, потому что у меня за плечами лыжные гонки, объем легких очень хороший, я дышу. Из 33 боев у нее только 9 нокаутов, поэтому она не нокаутер, она — игрок. А у меня рука тяжелая. А дури, мне кажется, во мне больше, чем у неё», — сказал Сагайдаковская.