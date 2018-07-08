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Сагайдаковская считает соперницу по титульному бою Брекхус боксером одного с ней уровня
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Сагайдаковская считает соперницу по титульному бою Брекхус боксером одного с ней уровня 

ТАСС 30 минут назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 8 июля. Россиянка Инна Сагайдаковская считает, что ее соперница Сесилия Брекхус является боксером одного с ней уровня, несмотря на то, что у норвежки больше титулов. Слова россиянки приводит пресс-служба организаторов боя.
21 июля в Москве временная чемпионка мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в весе до 69,9 кг Сагайдаковская проведет бой с обладательницей поясов WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBC, IBF (Международной боксерской федерации), IBO (Международной боксерской организации) и WBO (Всемирной боксерской организации) в весе до 66,68 кг Брекхус.
"Моя соперница уникальна, столько лет она ведет победную серию — 33 боя и ни одного поражения. Она является лучшей в мире вне зависимости от весовой категории, считается самой титулованной. Брекхус начала боксировать в 2007 году, я в том же году пришла в любительский бокс. Поэтому у меня, как и у нее, достаточно опыта", — сказала Сагайдаковская.
"Я давно уже за ней наблюдаю, с тех пор, как начала боксом заниматься, давно хочу с ней встретиться на ринге. Про нее много говорят, но я ничего сверхъестественного в ней не вижу, у нас один уровень. У меня есть преимущества, я ростом повыше ее, руки подлиннее, я поздоровее ее, она очень техничная, но по «функционалке» я лучше намного, потому что у меня за плечами лыжные гонки, объем легких очень хороший, я дышу. Из 33 боев у нее только 9 нокаутов, поэтому она не нокаутер, она — «игрок» (боксер игрового плана — прим. ТАСС), а у меня рука тяжелая, а дури, мне кажется, во мне больше, чем в ней", — добавила Сагайдаковская.
Главным событием турнира станет финал Всемирной суперсерии бокса в весе до 90,71 кг между россиянином Муратом Гассиевым и украинцем Александром Усиком.
В активе россиянки 7 побед (3 нокаутом) и ни одного поражения, Брекхус — 33 победы (9 нокаутом), ни одного поражения.
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