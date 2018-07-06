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Сразу пять супервайзеров будут работать на бое Сагайдаковская — Брекхус
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Сразу пять супервайзеров будут работать на бое Сагайдаковская — Брекхус 

Советский спорт 34 минуты назад
Представители сразу пяти боксерских организаций будут работать официальными наблюдателями на бое Сагайдаковская-Брейхус 21 июля в Москве.
Об этом сегодня сообщил менеджер Инны Сагадаковской Зяки Юнисов. Впервые в истории российского бокса супервайзеры от Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской организации (WBO) будут одновременно обслуживать бой. 21 июля в Москве временная чемпионка мира по боксу WBC в первом среднем весе, непобедимая россиянка Инна Сагайдаковская из Усть-Илимска выйдет в ринг против чемпионки мира по версиям WBA, WBC, IBF, IBO и WBO. На кону поединка — титул абсолютной чемпионки мира в весовой категории до 66,68 кг. Бой станет co-главным событием финала WBSS.
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