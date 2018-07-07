Бейбут Шуменов победил Алтынкаю и стал чемпионом мира по версии WBA Regular

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Бейбут Шуменов успешно вернулся на ринг в рамках вечера бокса, который прошёл 7 июля в Астане (Казахстан).

Соперником Шуменова был турецкий боксёр Хизни Алтынкая. На кону поединка стоял титул чемпиона мира в первом тяжёлом весе по версии WBA Regular.

Поединок закончился в девятом раунде — после выигрыша по судейским запискам предыдущих восьми и нокдауна в первом раунде, Шуменов отправил соперника на настил во второй раз в девятой трёхминутке. Алтынкая поднялся на ноги и продолжил поединок, однако на десятый раунд не вышел — тренерский штаб выбросил полотенце.