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Бейбут Шуменов победил Алтынкаю и стал чемпионом мира по версии WBA Regular
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Бейбут Шуменов победил Алтынкаю и стал чемпионом мира по версии WBA Regular 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: ТАСС
Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Бейбут Шуменов успешно вернулся на ринг в рамках вечера бокса, который прошёл 7 июля в Астане (Казахстан).
Соперником Шуменова был турецкий боксёр Хизни Алтынкая. На кону поединка стоял титул чемпиона мира в первом тяжёлом весе по версии WBA Regular.
Поединок закончился в девятом раунде — после выигрыша по судейским запискам предыдущих восьми и нокдауна в первом раунде, Шуменов отправил соперника на настил во второй раз в девятой трёхминутке. Алтынкая поднялся на ноги и продолжил поединок, однако на десятый раунд не вышел — тренерский штаб выбросил полотенце.
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