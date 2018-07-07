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Казахстанец Шуменов вернул титул чемпиона мира по боксу после двухлетнего перерыва
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Казахстанец Шуменов вернул титул чемпиона мира по боксу после двухлетнего перерыва 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 7 июля. Казахстанец Бейбут Шуменов завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 90,71 кг. В 12-раундовом титульном поединке в Астане он выиграл у турка Хизни Алтункайи техническим нокаутом в девятом раунде.
Шуменов владел преимуществом на всем протяжении поединка, турецкий боксер в основном был сосредоточен на оборонительных действиях и атаковал редко. Однако долгое время Шуменов не мог извлечь выгоду из преимущества, за исключением девятого раунда, в котором Алтункайя побывал в нокдауне после удара по корпусу. Турок завершил этот раунд, однако в перерыве отказался от продолжения боя, сославшись на травму.
Шуменов владел поясом WBA в весовой категории до 79,38 кг с 2010 по 2013 год, проведя пять защит. В 2014 году проиграл американцу Бернарду Хопкинсу, который объединил два титула чемпиона мира по престижным версиям. В 2015 году казахстанец завоевал временный пояс организации в весе до 90,71 кг, победив американца Би Джей Флореса по очкам, а в марте 2016-го — регулярный титул благодаря победе над американцем Джуниором Энтони Райтом техническим нокаутом в 10-м раунде. С тех пор казахстанец на ринг не выходил, восстанавливаясь от травм и пропустив более двух лет.
В послужном списке 34-летнего Шуменова теперь 18 побед (12 нокаутом), два поражения. 30-летний Алтункайя потерпел второе поражение при 30 победах (17 нокаутом).
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