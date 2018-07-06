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Шуменов перевесил Алтынкаю
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Шуменов перевесил Алтынкаю 

Чемпионат.com 1 час назад
7 июля в Астане (Казахстан) состоится вечер профессионального бокса, в рамках которого планируется возвращение на ринг бывшего чемпиона мира в двух весовых категориях Бейбута Шуменова. Боксёр возобновит карьеру после почти двухлетнего простоя, связанного с медицинским запретом.
В первом же поединке после долгой паузы он поборется за титул чемпиона мира в первом тяжёлом весе по версии WBA Regular. Его соперником будет турецкий боксёр Хизни Алтынкая.
В преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам Шуменов оказался тяжелее соперника, показав 90,4 кг, в то время как вес Алтынкая составил 88,4 кг.
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