Шуменов перевесил Алтынкаю

7 июля в Астане (Казахстан) состоится вечер профессионального бокса, в рамках которого планируется возвращение на ринг бывшего чемпиона мира в двух весовых категориях Бейбута Шуменова. Боксёр возобновит карьеру после почти двухлетнего простоя, связанного с медицинским запретом.

В первом же поединке после долгой паузы он поборется за титул чемпиона мира в первом тяжёлом весе по версии WBA Regular. Его соперником будет турецкий боксёр Хизни Алтынкая.

В преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам Шуменов оказался тяжелее соперника, показав 90,4 кг, в то время как вес Алтынкая составил 88,4 кг.