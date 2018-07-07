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Ещё 40 дней ждать латиноамериканского махача Ангуло–Росадо II и прощания Хуанмы с рингом
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Ещё 40 дней ждать латиноамериканского махача Ангуло–Росадо II и прощания Хуанмы с рингом 

Vringe.com 3 часа назад
Фото: Vringe.com
Уже почти 36-летний мексиканский слаггер из среднего веса (до 72,6 кг) Альфредо «El Perro» Ангуло (24-7, 20 КО) следующий поединок проведёт 18 августа. Соперник уже известен — это ещё один драчун, только уже американский: 32-летний Габриэль Росадо (24-11, 14 КО).
Напомним, что в 2009 году эти ребята уже пересекались в ринге, и тогда Альфредо запросто прошёл Гэйба техническим нокаутом во 2-м раунде. У кого сейчас, на лето 2018 года, осталось больше здоровья?
Реванш Ангуло–Росадо II в договорном весе (до 74,9 кг) состоится на ринге Don Haskins Center в Эль-Пасо, штат Техас.
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В андеркарде, по данным источника, также отбоксирует пуэрториканский экс-чемпион мира Хуан Мануэль Лопес (35-6, 32 КО), который, судя по череде досрочных поражений в последние годы, вообще уже давно должен был повесить перчатки на гвоздь.
Его соперник неизвестен, однако бой, по словам Хуанмы, будет «точно последним в карьере».
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