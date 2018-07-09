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Эгидиюс Каваляускас: Теперь я готов к боям с именитыми противниками
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Эгидиюс Каваляускас: Теперь я готов к боям с именитыми противниками 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Литовский проспект полусреднего веса (до 66,7 кг) Эгидиюс Каваляускас (20-0, 16 КО) не без сложностей прошёл вчера середняка Хуана Карлоса Абреу (21-4-1, 19 KO), но считает при этом, что неяркое выступление в этот раз — не повод отказываться от боёв со «звёздами».
«Всё пошло не так, как я ожидал, — цитирует Эгиса BoxingScene. — Абреу был быстрым и очень юрким. Мне понадобилось несколько раундов, чтобы подстроиться. Теперь я готов к боям со всеми именитыми парнями. Я на 200% выкладываюсь в зале и всегда боксирую по-максимуму в ринге».
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Напомним, бой Каваляускас–Абреу стал главным событием вечера после того, как претендент чемпиона WBC в суперлёгком весе Хосе Карлоса Рамиреса, Дэнни О'Коннор, образно говоря, из-за запредельной сушки не дошёл до весов за день до боя.
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