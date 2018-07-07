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Каваляускас, Абреу, Руис и Джонсон прошли взвешивание: результаты и фото
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Каваляускас, Абреу, Руис и Джонсон прошли взвешивание: результаты и фото 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
Состоялась процедура официального предматчевого взвешивания главных участников предстоящего вечера бокса на арене Save Mart в Фресно (США). Боксёры показали следующий вес: Эгидиюс Каваляскас (19-0, 16 КО) — 66,6 кг Хуан Карлос Абреу (21-3-1, 19 КО) — 66,5 кг Бой за титул NABF в полусреднем весе (до 66,7 кг) Энди Венсес (20-0-1, 12 КО) — 58,7 кг Фрэнк Де Альба (22-3-2, 9 КО) — 58,9 кг Бой за титул Continental Americas во втором полулёгком весе (до 59 кг) Энди Руис-мл. (30-1, 20 КО) — 114,4 кг Кевин Джонсон (32-9-1, 16 КО) — 116,8 кг 10-раундовый бой в супертяжёлом весе (свыше 90,7 кг)
ВНИМАНИЕ! Первые ссылки на интернет-трансляцию этого шоу появятся на нашем сайте сегодня к вечеру по центральноевропейскому времени. Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
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