СМИ: названа вероятная дата боя Деревянченко и Джейкобса

Инсайдер из ESPN сообщил о том, что бой за вакантный титул чемпиона IBF в среднем весе (до 72,6 кг) между украинцем Сергеем Деревянченко (12-0, 10 КО) и американцем Дэниелом Джейкобсом (34-2, 29 КО) может состояться 27 октября.

По данным источника, поединок запланирован на легендарной арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США), а транслироваться шоу будет кабельным телеканалом НВО.

Напомним, в прошлом месяце Международная федерация бокса (IBF) лишила чемпионского титула Геннадия Головкина (38-0-1, 34 КО) из Казахстана — организация потребовала от чемпиона провести бой с обязательным претендентом Деревянченко, но казахстанец стал крутить носом, так как намеревался провести финансово выгодный бой с мексиканцем Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО).

Позже в IBF приняли решение разыграть вакантный титул в бою между Деревянченко и Джейкобсом, ближайшим преследователем украинца в рейтинге организации.

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