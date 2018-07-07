Климас: Каваляускас готов драться с Кроуфордом

Эгис Климас, менеджер топ-проспекта полусреднего веса (до 66,7 кг), обладателя титула NABF, литовского нокаутёра Эгидиюса Каваляускаса (19-0, 16 КО) считает, что подопечный готов к главному бою жизни — чемпионскому поединку с одним из лучших боксёров современности, чемпионом WBO Теренсом Кроуфордом (33-0, 24 КО) из США.

«На самом деле этот вопрос не совсем в моей компетенции, — отвечает Климас о возможном противостоянии Кроуфорда и Каваляускаса. — Решать промоутеру. Всё, что я могу сказать — Эгидиюс готов. Остальное решать промоутеру. Каваляускас уже шестой год в профессионалах. Считаю, он готов к титульному бою».

«Мой боец — прирождённый полусредневес. Это не та история, когда бойцы поднимаются с лёгкого веса (до 61,2 кг) или с первого полусреднего (до 63,5 кг), — намекает Климас на Кроуфорда, ранее покорившего две весовые категории. — Знаете, какой мощи удар у Каваляускаса? Он бьёт словно мул. Все его спарринг-партнёры жалуются, что ранее никогда не чувствовали на себе такой мощи. Но и это не всё. Он ведь и талантлив, и трудолюбив, и жаждет побеждать. У него есть всё, чтобы стать чемпионом».

Напомним, в ночь на 8 июля по восточноевропейскому времени Каваляускас выступит в главном событии шоу во Фресно (штат Калифорния, США) — проведёт вторую защиту титула NABF в бою с доминиканским слаггером Хуаном Карлосом Абреу (21-3-1, 19 КО).

Эгидиюс Каваляускас vs Хуан Карлос Абреу — прогноз на бой от vRINGe

Ранее промоутер Боб Арум (Top Rank) заявил о том, что Каваляускас является одним из кандидатов на бой с Кроуфордом. Отметим, оба бойца находятся на контракте у Арума.

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