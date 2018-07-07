Виктор Постол — о поражении Тейлору, прошлом, настоящем и будущем

Бывший чемпион мира по версии WBC украинец Виктор Постол (29-2, 12 КО) дал интервью youtube-каналу Luckypunchnet в котором рассказал о прошедшем бое с шотландцем Джошем Тейлором , о своих поражениях, о возможной смене весовой категории, о лучшем моменте в карьере и многом другом.

Напомним, что 23 июня в Глазго (Шотландия) Постол уступил Тейлору по очкам в поединке за статус официального претендента на титул чемпиона мира WBC в суперлёгком весе — наш репортаж об этом классном зрелище.

О впечатлениях от боя с Тейлором «Боем доволен, единственное, что хотелось — одержать победу, привезти пояс, но не получилось. В целом доволен, что отбоксировал 12 раундов с таким соперником».

О грязном боксе от Тейлора «Он неудобный, грязный, часто бил по затылку, и судья не обращал на это внимания. Судья ещё говорил, что я держу Тейлора. Мы сходились в клинче, я просто руки отпускал, не держал, а судья говорил: „Постол, держишь, держишь“. Но, слава богу, предупреждений судья не давал, более или менее нормально себя повёл».

О ходе боя против Тейлора «В шестом-седьмом раунде я чувствовал, как он дышит. Я думал, что сейчас добавлю и буду выглядеть ещё лучше, но после седьмого раунда он как взорвался, как попёр вперёд. Я уже не мог сдержать его. Возможно, это молодость. Он удивил меня тем, что держал удары и после седьмого-восьмого раунда начал хорошо добавлять».

О двух боях после поражения от Кроуфорда «Ещё после поражения от Кроуфорда хотелось отбоксировать по-другому, но у меня был большой перерыв, и бой с узбеком получился тяжёлым. Я не доволен этим боем. После этого боя прошло также около восьми месяцев, но, в принципе, я хорошо подготовился и пока я в хорошей форме и хорошо себя чувствую, я хочу провести ещё один бой до конца года».

О плане на бой против Тейлора «Мы с тренером изначально поставили такую тактику, что центр ринга будет наш, для того чтобы Тейлор не прессинговал меня. До восьмого раунда так вроде бы и получалось, но после восьмого — он пошёл на меня, я пропустил удар по почкам, получил рассечение. Это меня немного сломало, и я стал больше работать вблизи, где он выглядел лучше».

О рассечении «В первом раунде мы столкнулись головами и у меня было небольшое рассечение на затылке. Я почувствовал, как что-то горячее побежало. А во втором раунде уже было большое рассечение, но мой катмен Дима сделал профессиональную работу. Этого рассечения я практически не чувствовал, и оно не мешало мне боксировать. Он профессионал в своём деле».

О ситуации с нокдауном «Перед нокдауном точно помню, что столкнулся головой, и после этого, пока в голове были „звёздочки“, пока я отходил, не был собран? в этот момент пропустил удар, который попал именно в висок. Это был л`гкий нокдаун, не было сильного потрясения. После нокдауна картинка поменялась, он начал давить на меня. После нокдауна, я понимал, что если последние два раунда не вырву, то судьи не отдадут победу».

О последних раундах «В этом поединке у меня впервые было такое, что в последних раундах я обычно добавляю, а тут немного подустал. Какой-то ватный был, не знаю почему».

О поведении Тейлора до, во время и после боя «У него такая манера боя в ринге, боксирует грязно, где-то по затылку пробивает. А вообще он и нормальный парень. Мы здоровались и пообщались немного. Не было заявлений в духе: „Я тебя нокаутирую“. Всё было нормально. Он порядочный парень».

О разрывах в оценках судей «Понятно, что он местный. Они организовуют и проводят шоу, судьи естественно считают всё в его сторону».

О встрече с Тейлором утром после боя «Утром встретились с Тейлором за завтраком, вместе покушали, сфотографировались. Говорит, что был хороший бой, классный. Говорил: „Извини за судей, ты дал мне хороший бой, я получил большой опыт“. Я тоже пожелал ему удачи в бою с Рамиресом».

Об отношении британской публики «Меня удивило то, что перед выходом в ринг меня на пять минут оставили перед публикой, которая неистово орала на меня, но после — все аплодировали, фотографировались и говорили, что был классный бой, что я хорошо отбоксировал, молодец».

О возможной смене весовой категории «Я себя хорошо чувствую в своем весе 63,5 кг, но я не исключаю, что если будет интересное предложение подраться с хорошим боксёром в 66 кг, то я, возможно, соглашусь и перейду в другую категорию».

О смене боксёрской организации «Точно пока не могу сказать, но я готов боксировать в любой версии. Я хочу еще стать чемпионом мира, у меня есть желание боксировать как минимум 3 года».

О реванше с Теренсом Кроуфордом «Да, я хотел бы, конечно, но Кроуфорд — очень хороший боксёр. Он всех сносил до моего боя, потом стал абсолютным чемпионом и сейчас Хорна просто снёс в 66 кг. Кроуфорд сейчас поднабрал веса и стал машиной. Мне тоже кажется, что в 66 кг я больше поработал бы над физикой, поднабрал бы больше веса и в 66 кг был бы хороший бой».

О поражениях «Я не могу сказать, что мне обидно за два моих поражения. Это спорт. Кличко тоже проигрывал. Есть взлёты, есть падения. После поражения от Кроуфорда я проанализировал ошибки и стремлюсь к улучшению своего бокса для того, чтобы не было больше поражений. Второе поражение от Тейлора — это спорт».

О самом запоминающемся моменте в карьере «Самая запоминающаяся победа была над Маттиссе. Это был бой за звание чемпиона мира по версии WBC, был моей мечтой. Выиграть у такого соперника нокаутом — это был фурор».

О бое Маттиссе-Пакьяо «У него хороший промоутер и я ожидал, что он выведет его на хороший бой. Я был на последнем бое Лукаса в США, когда он победил нокаутом, и не увидел ничего необычного. У него просто жёсткие удары и все. Я думаю, что по Пакьяо он не попадет, и Мэнни выиграет».

О самом неудобном сопернике «Я помню, когда я только начинал… У меня был 13-14 бой. В Украину привезли француза, который был такой чёрный, почти синий. После того боя я две недели не мог нормально кушать. Бой я выиграл, но челюсть болела от пропущенных ударов. Бой был за интернациональный пояс WBC и был очень тяжёлым. Я две недели не мог нормально открыть рот. Челюсть болела, но потом прошло».

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