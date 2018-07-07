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Двукратный олимпийский чемпион сбежал со сборов сборной Кубы
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Двукратный олимпийский чемпион сбежал со сборов сборной Кубы 

Советский спорт 36 минут назад
Двукратный олимпийский чемпион Робейси Рамирес покинул расположение сборной Кубы во время тренировочных сборов в Мексике, сообщает AllBoxing.ru.
Вероятно, причиной решения Рамиреса стало желание начать профессиональную карьеру. При этом по мнению кубинских чиновников, 24-летний боксер предал команду.
Это уже не первый случай, когда кубинские боксеры бегут из страны, чтобы выступать на профессиональном ринге.
Отметим, что Рамирес выиграл золото Олимпийских игр 2012 года в Лондоне в весовой категории до 52 кг, а через четыре года в Рио-де-Жанейро стал олимпийским чемпионом в весовой категории до 56 кг.
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