Двукратный олимпийский чемпион сбежал со сборов сборной Кубы

Двукратный олимпийский чемпион Робейси Рамирес покинул расположение сборной Кубы во время тренировочных сборов в Мексике, сообщает AllBoxing.ru.

Вероятно, причиной решения Рамиреса стало желание начать профессиональную карьеру. При этом по мнению кубинских чиновников, 24-летний боксер предал команду.

Это уже не первый случай, когда кубинские боксеры бегут из страны, чтобы выступать на профессиональном ринге.

Отметим, что Рамирес выиграл золото Олимпийских игр 2012 года в Лондоне в весовой категории до 52 кг, а через четыре года в Рио-де-Жанейро стал олимпийским чемпионом в весовой категории до 56 кг.