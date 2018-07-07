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Кадр дня: 53-летний супертяжеловес Оливер Макколл на весах перед завтрашним боем
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Кадр дня: 53-летний супертяжеловес Оливер Макколл на весах перед завтрашним боем 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Некогда сенсационно победивший самого Леннокса Льюиса, ныне 53-летний американский супертяжеловес Оливер Макколл (56-13, 37 KO) всё-таки решил вернуться на ринг. В последний раз он выступал в 2014 году.
Сегодня ветеран отбоксирует на ринге American Bank Center в Корпус-Кристи (США) против 28-летнего Террелла Вудса (17-42-7, 11 КО).
Как ныне выглядит Макколл, можно посмотреть на фото ниже:
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