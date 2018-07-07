Кадр дня: 53-летний супертяжеловес Оливер Макколл на весах перед завтрашним боем

Некогда сенсационно победивший самого Леннокса Льюиса, ныне 53-летний американский супертяжеловес Оливер Макколл (56-13, 37 KO) всё-таки решил вернуться на ринг. В последний раз он выступал в 2014 году.

Сегодня ветеран отбоксирует на ринге American Bank Center в Корпус-Кристи (США) против 28-летнего Террелла Вудса (17-42-7, 11 КО).

Как ныне выглядит Макколл, можно посмотреть на фото ниже:

Чтобы не пропустить самые интересные новости из мира бокса и ММА, подписывайтесь на наши группы в Twitter, Facebook и ВКонтакте.