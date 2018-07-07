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Берегись, Маттиссе: матёрый ветеран Мэнни Пакьяо сделал хмурое фото–предупреждение
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Берегись, Маттиссе: матёрый ветеран Мэнни Пакьяо сделал хмурое фото–предупреждение 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Через неделю на Axiata Arena в малазийской столице Куала-Лумпуре на ринг вернётся легендарный Мэнни Пакьяо (59-7-2, 38 КО) с Филиппин. 39-летний ветеран попытается отобрать у аргентинского панчера Лукаса Маттиссе (39-4, 26 КО) пояс «обычного» чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе (до 66,7 кг).
Судя по тому, в какой физической форме подходит к этому противостоянию Пакмен, владельцу полутитула будет весьма непросто его сохранить:
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