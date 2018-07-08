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Энди Руис-младший нанёс юбилейное поражение ветерану Кевину Джонсону
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Энди Руис-младший нанёс юбилейное поражение ветерану Кевину Джонсону 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Save Mart Arena, Фресно, штат Калифорния, США. Американо-мексиканец Энди Руис-младший (31-1, 20 КО) нанёс юбилейное, десятое поражение ветерану из США Кевину Джонсону (32-10-1, 16 КО), одержав победу единогласным решением судей.
Захватывающего поединка не получилось. Руису не составило труда перебоксировать оппонента, уступающего в скорости и технике. По итогам 10 раундов судьи насчитали победу Руису: 99:91 и дважды 97:93.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Руис-Джонсон (появится в скором времени)
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