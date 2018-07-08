Энди Руис-младший нанёс юбилейное поражение ветерану Кевину Джонсону

Save Mart Arena, Фресно, штат Калифорния, США. Американо-мексиканец Энди Руис-младший (31-1, 20 КО) нанёс юбилейное, десятое поражение ветерану из США Кевину Джонсону (32-10-1, 16 КО), одержав победу единогласным решением судей.

Захватывающего поединка не получилось. Руису не составило труда перебоксировать оппонента, уступающего в скорости и технике. По итогам 10 раундов судьи насчитали победу Руису: 99:91 и дважды 97:93.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Руис-Джонсон (появится в скором времени)

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