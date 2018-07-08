Ещё
Каваляускас отпраздновал невзрачную победу над Абреу
Далее:
Читайте также:
Ещё

Каваляускас отпраздновал невзрачную победу над Абреу 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
Save Mart Arena, Фресно, штат Калифорния, США. Литовский нокаутёр Эгидиюс Каваляскас (20-0, 16 КО) защитил звание чемпиона Северной Америки по версии NABF, одолев решением судей доминиканца Хуана Карлоса Абреу (21-4-1, 19 КО).
В стартовой трёхминутке бойцы столкнулись головами. Над левым глазом литовца образовалось неприятнейшее рассечение, у Абреу пострадала губа. Каваляускас пытался работать первым номером, но никак не мог приспособиться под корявого и долговязого оппонента, не гнушающегося вязать агрессора в клинче.
В 3-м раунде показалось, что литовец нащупал темп и дистанцию, регулярно тревожа Абреу левыми хуками в голову. Но тотального преимущества у Каваляускаса не было, доминиканец огрызался довольно опасно. Оба практически не работали по корпусу.
Литовец пытался прорваться на ближнюю, доминиканец преимущественно вязал. В 7-й трёхминутке Абреу принял рубку в инфайтинге, выиграл эпизод и даже выбил капу у Каваляускаса, которому к тому времени всё больше мешало рассечение и кровь, заливающая глаз. Вторую половину боя претендент практически не уступил.
Сумбурный, грязный бой с обилием захватов прошёл все 10 раундов. Судьи вполне заслуженно посчитали бой в пользу литовца: 96:94 и дважды 97:93.
Несмотря на одержанную победу, поединок с чемпионом WBO Теренсом Кроуфордом (33-0, 24 КО) литовцу вряд ли достанется.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Каваляускас-Абреу (появится в скором времени)
Чтобы не пропустить самые интересные новости из мира бокса и ММА, подписывайтесь на наши группы в Twitter, Facebook и ВКонтакте.
Vringe.com: последние новости
Прямая трансляция: Эгидиюс Каваляускас — Хуан Карлос Абреу, Руис — Джонсон Энди Руис-младший нанёс юбилейное поражение матёрому ветерану Кевину Джонсону Билли Джо Сондерс поддержал Дигейла: Чемпионские пояса мешают устраивать крупные бои
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему проиграла сборная России273
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу227
Путин отреагировал на проигрыш сборной России218
«Еще вопросы есть?» Черчесов сорвался на журналиста133
Фернандес и Смолов попросили прощения у россиян27
Видео
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:42
Уткин провокационно высказался о сборной России
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:15
Овечкин прокомментировал успех сборной
Хоккей Прочее
00:19
«Зенит» спародировал симуляции Неймара
Футбол Киберспорт
00:36
Сборная России обратилась к болельщикам
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:36
Россияне нашли способ накликать беду на Хорватию
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:36
Раскрыт «заговор» в матче России с Хорватией
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:36
Россия оставит сборную без денег за ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:22
В Москве умер иностранный болельщик
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:42
Кокошник стал главным сувениром мундиаля
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение