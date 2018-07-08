Каваляускас отпраздновал невзрачную победу над Абреу

Save Mart Arena, Фресно, штат Калифорния, США. Литовский нокаутёр Эгидиюс Каваляскас (20-0, 16 КО) защитил звание чемпиона Северной Америки по версии NABF, одолев решением судей доминиканца Хуана Карлоса Абреу (21-4-1, 19 КО).

В стартовой трёхминутке бойцы столкнулись головами. Над левым глазом литовца образовалось неприятнейшее рассечение, у Абреу пострадала губа. Каваляускас пытался работать первым номером, но никак не мог приспособиться под корявого и долговязого оппонента, не гнушающегося вязать агрессора в клинче.

В 3-м раунде показалось, что литовец нащупал темп и дистанцию, регулярно тревожа Абреу левыми хуками в голову. Но тотального преимущества у Каваляускаса не было, доминиканец огрызался довольно опасно. Оба практически не работали по корпусу.

Литовец пытался прорваться на ближнюю, доминиканец преимущественно вязал. В 7-й трёхминутке Абреу принял рубку в инфайтинге, выиграл эпизод и даже выбил капу у Каваляускаса, которому к тому времени всё больше мешало рассечение и кровь, заливающая глаз. Вторую половину боя претендент практически не уступил.

Сумбурный, грязный бой с обилием захватов прошёл все 10 раундов. Судьи вполне заслуженно посчитали бой в пользу литовца: 96:94 и дважды 97:93.

Несмотря на одержанную победу, поединок с чемпионом WBO Теренсом Кроуфордом (33-0, 24 КО) литовцу вряд ли достанется.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Каваляускас-Абреу (появится в скором времени)

Чтобы не пропустить самые интересные новости из мира бокса и ММА, подписывайтесь на наши группы в Twitter, Facebook и ВКонтакте.