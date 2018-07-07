Кормье оказался тяжелее Миочича 

В Лас-Вегасе прошла церемония взвешивания участников шоу UFC 226.
Чемпион UFC в полутяжелом весе Даниэль Кормье (111,6 кг) оказался тяжелее чемпиона в тяжелом весе Стипе Миочича (110 кг) чуть более чем на полтора килограмма.
Российский боец Александр Волков также прошел взвешивание, показав на весах 107 кг. Волков является запасным и примет участие в главном бое, если кто-то из его участников снимется с шоу.
Участники второго по значимости боя Франсис Нганну и Деррик Льюис показали вес 114,8 кг и 120 кг соответственно. Майкл Кьеза оказался единственным, кто не сумел сделать вес, показав перевес в 0,68 кг для лимита легкого веса.