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Финалист Суперсерии удивлён, что главный бой состоится в Саудовской Аравии
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Финалист Суперсерии удивлён, что главный бой состоится в Саудовской Аравии 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
Как мы сообщали ранее, Калле Зауэрлянд (Sauerland Event), организатор Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) уведомил о том, что финальный поединок турнира бойцов второго среднего веса (до 76,2 кг), британцев Каллума Смита (24-0, 17 КО) и Джорджа Гроувза (28-3, 20 КО) состоится в сентябре не на территории Британии. Предполагается, что бой пройдёт в Джидде (Саудовская Аравия).
Смит удивлён решением: «Два британца, которые дерутся не в Британии? Это, как минимум, странно… Вроде как раньше всё шло как по маслу. Поэтому бузить не планирую. Собираюсь делать то, что велят. Каждый должен заниматься своей работой. Моё дело — побеждать в ринге. Понятно, что в 99 случаев из 100 бой бы состоялся дома. Меня это немного коробит, но в конце концов условия одинаковые и для Гроувза, и для меня».
Напомним, ранее финал переносился, в том числе и по причине травмы Гроувза. Вспоминает Смит: «Немного напрягли все эти ожидания и переносы. Сперва начало июня, затем конец июня. Всё это затянулось. Но я хочу драться в этом поединке. И я буду готов независимо от того, сколько мне ещё предстоит ждать боя. Поэтому жаловаться я не буду. Факт в том, что я хочу принять участие в этом поединке».
Напомним, сперва Саудовская Аравия выкупила право организации боя турнира тяжеловесов (до 90,7 кг), а бой боксёров второго среднего веса должен был пройти в Британии. После победы во втором полуфинале Суперсерии россиянина Мурата Гассиева (26-0, 19 КО) над кубинцем Юниэром Дортикосом (22-1, 21 КО) в битву за право организации шоу включилась российская сторона, сумевшая в итоге «купить» ранее проданный поединок.
Похоже, организаторам Суперсерии пришлось уступить аравийцам взамен главный бой в категории до 76,2 кг. Британия же осталась без финала.
Читайте также: Каллум Смит: Таких выступлений, какие были у меня ранее, для победы над Гроувзом не хватит
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