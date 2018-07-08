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Если бы Головкин попался на допинге, с ним бы не церемонились — Абель Санчес
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Если бы Головкин попался на допинге, с ним бы не церемонились — Абель Санчес 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Со звёздным мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49-1-2, 34 КО) обошлись слишком мягко, наложив всего полугодичную дисквалификацию без денежного штрафа за проваленный в феврале допинг-тест на запрещённый кленбутерол. По твёрдому убеждению тренера Геннадия Головкина (38-0-1, 34 КО) Абеля Санчеса, если бы так провинился его подопечный, наказание было бы куда суровее, и ни о каком реванше Геннадия с Саулем не было бы и речи.
«Мы бы сейчас с вами не разговаривали. Бой был бы отменён, потому что они всегда заботятся о звёздах. Они всегда обходят острые углы, когда дело касается тех, кто делает деньги, — приводит слова Санчеса BoxingScene. — Если бы Головкин провалил допинг-тест, никто бы с ним не церемонился. Все его достижения в любителях и профи разом оказались бы под вопросом. Его бы дисквалифицировали, как того же Диллиана Уайта на два года в Британии».
«Вот почему я никого не пускаю в свой зал, — поясняет Абель. — Не пускаю сюда ни Алекса Аризу, ни Мемо Эредиа, ни других тренеров. Однажды в Биг-Беар заехали Рой Джонс с Жаном Паскалем, с которыми был Мемо Эредиа, и они хотели воспользоваться моим залом, потому что он больше, — и я отказал. Народ говорит, что Мемо работает чисто, но мне всё равно. Я забочусь о своих бойцах и своём зале. Мне не нужна дурная репутация.
Напомним, что второй бой Головкин-Альварес состоится 15 сентября. Их первая встреча годом ранее победителя не выявила, завершившись вничью раздельным решением судей.
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