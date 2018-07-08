Если бы Головкин попался на допинге, с ним бы не церемонились — Абель Санчес

Со звёздным мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49-1-2, 34 КО) обошлись слишком мягко, наложив всего полугодичную дисквалификацию без денежного штрафа за проваленный в феврале допинг-тест на запрещённый кленбутерол. По твёрдому убеждению тренера Геннадия Головкина (38-0-1, 34 КО) Абеля Санчеса, если бы так провинился его подопечный, наказание было бы куда суровее, и ни о каком реванше Геннадия с Саулем не было бы и речи.

«Мы бы сейчас с вами не разговаривали. Бой был бы отменён, потому что они всегда заботятся о звёздах. Они всегда обходят острые углы, когда дело касается тех, кто делает деньги, — приводит слова Санчеса BoxingScene. — Если бы Головкин провалил допинг-тест, никто бы с ним не церемонился. Все его достижения в любителях и профи разом оказались бы под вопросом. Его бы дисквалифицировали, как того же Диллиана Уайта на два года в Британии».

«Вот почему я никого не пускаю в свой зал, — поясняет Абель. — Не пускаю сюда ни Алекса Аризу, ни Мемо Эредиа, ни других тренеров. Однажды в Биг-Беар заехали Рой Джонс Жаном Паскалем , с которыми был Мемо Эредиа, и они хотели воспользоваться моим залом, потому что он больше, — и я отказал. Народ говорит, что Мемо работает чисто, но мне всё равно. Я забочусь о своих бойцах и своём зале. Мне не нужна дурная репутация.

Напомним, что второй бой Головкин-Альварес состоится 15 сентября. Их первая встреча годом ранее победителя не выявила, завершившись вничью раздельным решением судей.

Читайте также: Альварес, как девка, бегал от Головкина, ныл потом и взял стероиды на реванш — Мартиросян

Чтобы не пропустить самые интересные новости из мира бокса и ММА, подписывайтесь на наши группы в Twitter, Facebook и ВКонтакте.