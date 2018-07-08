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Бой мужчин в теле: Энди Руис возжелал помериться силами с Джарреллом Миллером
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Бой мужчин в теле: Энди Руис возжелал помериться силами с Джарреллом Миллером 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
Проживающий в Штатах мексиканский супертяжеловес Энди Руис-младший (31-1, 20 КО) сегодня, как и ожидалось, неярко и лишь по очкам прошёл американского ветерана-спойлера Кевина Джонсона (32-10-1, 16 КО). После этого «Покатигорошек» пожелал увидеться в ринге с 29-летним топ-проспектом Джарреллом Миллером (21-0-1, 18 KO) из Бруклина.
«Всё ещё нужно кое над чем поработать, но пройти эти 10 раундов было хорошим опытом. Я понемногу совершенствуюсь и становлюсь лучше, — цитирует его BoxingScene. — Теперь я был бы рад встретиться с Миллером или любым другим крупным парнем. После этого боя они, вероятно, будут меня недооценивать. Что ж, в следующем поединке выступлю по-другому».
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Руис-Джонсон (появится позднее)
Бывший претендент на мировой титул WBO, Руис в декабре 2016 года весьма спорно проиграл решением судей в гостевом бою за вакантное место чемпиона мира Джозефу Паркеру.
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