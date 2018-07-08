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Видео боя: Бейбут Шуменов — Хизни Алтункая, HD 1080
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Видео боя: Бейбут Шуменов — Хизни Алтункая, HD 1080 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
vRINGe.com предлагает вашему вниманию видеозапись боксёрского поединка между Бейбутом Шуменовым и Хизни Алтункаей, который состоялся 7 июля 2018 года в Астане (Казахстан). Напоминаем, что записи многих других поединков вы всегда можете найти в нашем видеоархиве.
Информация для правообладателей: данная видеозапись находится в публичном доступе на стороннем сайте, посему команда ресурса vRINGe не несёт ответственность за то, что она может содержать. По этой же причинe редакция ресурса также не гарантирует доступность видеозаписи сейчас или в будущем. Спасибо за понимание.
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